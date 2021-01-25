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Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:- "Y.D. isimli kullanıcı hakkında Youtube'daki video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır"
 25 Ocak 2021 23:19
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Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma soruşturma

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da paylaştığı bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."
Anadolu Ajansı
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