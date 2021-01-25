1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarını ve yaşlıları Covid-19'a karşı aşılama çağrısında bulundu.
 25 Ocak 2021 23:22
+Aa- Yazdır
DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarını ve yaşlıları Covid-19'a karşı aşılama çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgını ve aşılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bu hafta dünya genelinde 100 milyon Covid-19 vakasına ulaşılmasının beklediğini kaydeden Ghebreyesus, "Yayılımı durdurmak ve hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Umutlu olmalıyız ve harekete geçmeliyiz. Sağlık çalışanlarına ve yaşlılara yılın ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde aşılama yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

Fiziksel mesafeye uymak, kalabalıktan kaçınmak, maske takmak gibi tedbirleri hatırlatan Ghebreyesus, "Bunu duymaktan bıkmış olabilirsiniz. Bunu yapmaktan bıkmış olabilirsiniz. Fakat bu virüs bizden bıkmış değil. Lütfen, kendiniz ve diğerleri için üzerinize düşeni yapın" dedi.

Ahlaki ve ekonomik başarısızlık

Daha önce Covid-19 aşılarına eşit erişim sağlanmaması halinde dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, bu durumun ekonomik bir başarısızlık olacağını savundu. Genel Direktör Ghebreyesus, "Uluslararası çalışma örgütünden yeni bir rapor, Covid-19 salgınının küresel işgücü piyasası üzerindeki etkisini analiz ediyor. Geçen yıl küresel çalışma saatlerinin yüzde 8,8'inin kaybedildiğini ve bunun küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon dolara eşdeğer bir düşüşle sonuçlandığını tespit etti. Uluslararası Ticaret Odası Araştırma Vakfı tarafından yaptırılan çalışmada, Covid-19'un aşı değeri için güçlü bir ekonomik örnek teşkil ettiği bulundu. Aşı milliyetçiliğinin dünya ekonomisine 9,2 trilyon dolara mal olabileceğini ve bunun neredeyse yarısının en zengin ekonomilerde yapılacağını buldu" diye konuştu.

"Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz"

Covid-19 salgınının sağlık ve ekonomi ile yakından bağlantılı olduğunu ve herkesin bu işte birlikte olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz. Zengin ülkeler aşı yaparken, dünyanın en az gelişmiş ülkeleri bunu izliyor. Her geçen gün ülkeler arasındaki uçurum daha da büyüyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile konuştum ve çarşamba günü Afrika Birliği Sağlık Bakanları ve Maliye Bakanları ile konuşacağım. Onlara Afrika'da Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasını hızlandırmak, hayat kurtarmak ve ekonomilerini yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyeceğim. Dünyanın geri kalanı da sorumluluk almalı" ifadelerini kullandı.

Herkes için Sağlık Film Festivali

Can kaybı sayılarının insandışılaştırıcı olabileceğini aktaran Ghebreyesus, "Her sayının arkasında bir kişi var, bir hikaye var. DSÖ'nün sağlıkla ilgili hikayeleri anlatmaya yardımcı olma yollarından biri de herkes için 'Sağlık Film Festivali'dir. Geçen yıl dünyanın her yerinden yaklaşık bin 300 film sunuldu, sağlık ve sağlık çalışanları hakkında kalpleri ısıtan ve ilham veren hikayeler anlatıldı" dedi.

Ghebreyesus, bu yıl belirlenen gb kategorinin "herkes için sağlık", "sağlık acil durumları" ve "daha iyi sağlık ve esenlik" olduğunu belirtti.

Öte yandan salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 100 milyon 95 bin 662'ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 144 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde 72 milyon 45 bin 875 kişi virüsü yendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'
25 Ocak 2021 19:58		 Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19'da etkili oldu
24 Ocak 2021 23:26
Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
24 Ocak 2021 19:07		 AB'den ilaç firmalarına uyarı: Aşı sözleşmelerine uyun
24 Ocak 2021 18:29
Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü
23 Ocak 2021 19:44		 Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor
23 Ocak 2021 17:25
Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 16:28		 Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
23 Ocak 2021 15:44
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08		 Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - DSÖ'den 'Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın' çağrısı00:03 - Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?00:01 - 26 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin'in babasına ziyaret23:54 - İtalya Başbakanı Conte istifa ediyor23:51 - Twitter, 'gerçek dışı paylaşımlar' için yeni uygulama geliştirdi
23:49 - Temizlik işçisi bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti23:31 - Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı23:22 - DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın23:21 - Ölümden dönen sağlık personeli iki bacağını da kaybetti23:19 - Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma soruşturma23:16 - Putin, milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı
23:08 - 'Sağlık altyapımız pek çok Avrupa ülkesinden daha güçlü'23:03 - Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı22:56 - Rusya'da, koronavirüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi22:53 - 'Maskeni tak' diyen polise 'Sana ne benim maskemden' dedi22:50 - Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
22:46 - Bıçaklanarak öldürülen öğretim görevlisi toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
26 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
DSÖ'den 'Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın' çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tether 2
Eksik olma 4
kas iskelet hastalıkları 1
24 ocak 2020 sivrice depremi 1
süte su katmak 1
maydanoz 5
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
oğuz boyları 1
okula bela okuyan çocuk 1
sokağa çıkma yasağında uludağ'da parti yapan insanlar 1
SON İLANLAR
Kırklareli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trabzon Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Karpuzlu SYDV personel alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam