Meteorolojiden Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
|26 Ocak 2021 00:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de salı öğle ve akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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