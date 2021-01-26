Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan 422 kişiye para cezası
Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan 422 şahsa toplam 596 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.
|26 Ocak 2021 01:21
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Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan 422 şahsa toplam 596 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.
Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu hafta sonu da Balıkesir'de 22.01.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 25.01.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan 422 şahsa toplam 596 bin 887 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.
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