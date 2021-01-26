HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltında
|26 Ocak 2021 01:22
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın, 'terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi.
Haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçe gösterilerek Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.
Önceki gün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen Erdal Sağlam ve Dilan Kılıç, "bölücü terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla bu akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.
Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınan Kılıç ve Sağlam'ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı.
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
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