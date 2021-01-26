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43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

43 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayımlandı.
 26 Ocak 2021 03:59
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43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

26 Ocak 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31376

KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Sayı: 95199478/903.02.01/

30.11.2020

Konu: Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği 1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (39) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2020 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmelerine;
Memurlar.Net
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