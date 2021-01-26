1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020'nin olayı Ayasofya

"2020'nin En Beğenilen Olayı" anketinde Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması yüzde 82 ile ilk sırada çıktı. AK Parti'nin Telegram üzerinden yaptırdığı araştırmada Azerbaycan'ın Karabağ zaferi yüzde 10, Karadeniz'de doğal gaz bulunması yüzde 8 şeklinde sıralandı.
 26 Ocak 2021 06:15
+Aa- Yazdır
2020'nin olayı Ayasofya

AK Parti'nin sosyal medya uygulaması Telegram'da yaptığı 2020'nin en beğenilen ve unutulmaz olayı anketinden Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması çıktı. Ankette, "2002'den bu yana her yıl olduğu gibi 2020'de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık" denilerek katılımcılara 2020'nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu. Şıklar arasında Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yer aldı.

AÇIK ARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu olaylara ilişkin fotoğraflarına da yer verilen ankete katılanların yüzde 82'si Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını seçti. Katılımcıların yüzde 10'u ise Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasını işaretlerken, yüzde 8'i Azerbaycan'ın Karabağ zaferini geçen yılın en unutulmaz ve beğenilen olayı olduğunu belirtti.

GÖZ NURU

Anketten Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çıksa da katılımcılar, yorumlarda "hepsi" diye belirtti. Ayasofya ile ilgili yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

-Hepsi ama Ayasofya göz nuru.

-Hepsi ama Ayasofya hayalimizdi.

-Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır.

-2020'nin en güzel olayı Ayasofya'dır.

-Ayasofya bu milletin baş tacı, güzel yarınlarının anahtarıdır.

-Hepsi birbirinden kıymetli ama Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türk İslam tarihinin dönüm noktasıdır.

-Büyük ve bağımsız bir Türkiye'nin müjdecisi olan bu üç gelişme de birbirinden önemlidir. Ancak Ayasofya feth-i mübin sembolüdür.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
26 Ocak 2021 09:09		 Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 09:04
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 07:55		 HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltında
26 Ocak 2021 01:22
Adana'daki FETÖ davasında 1 sanığa hapis, 5 sanığa beraat
25 Ocak 2021 17:42		 PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası; İHA ve SİHA'lar
25 Ocak 2021 16:30
Erzincan'da 3'ü muvazzaf asker 9 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
25 Ocak 2021 16:11		 Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden hapis cezası
25 Ocak 2021 15:17
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
25 Ocak 2021 13:50		 FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 3 sanığa hapis cezası
25 Ocak 2021 13:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak09:14 - Mezar taşlarında yeni dönem 'karekod'09:10 - Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi09:09 - FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı09:05 - Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? TÜİK rakamları yayınladı09:04 - Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
09:03 - Araç kiralamada büyük oyun!08:55 - Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi08:49 - Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı08:48 - El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?08:47 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 6.5 milyon doz rahatlatacak08:46 - İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın
08:39 - İlk hedef 12 milyon aşılama08:38 - İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi08:36 - Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!08:35 - 'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'08:31 - Pandemi yasaklarını AİHM'ye götürecek
08:25 - Döner mi yoksa burger mi? Vedat Milor sordu Hataylılar cevapladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
Mart'ın sonunda nefes alacağız
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Ölen er için cinayet iddiası
Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
Kilosu 15 liraya elma mı olur?
El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Blade Runner 1
kas iskelet hastalıkları 1
drone 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 3
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
bakıcı kedi 1
oğuz boyları 1
idal'a dokunan yanıyor 2
Eski usul aşk 2
yıldız 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam