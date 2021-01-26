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Uludağ'da ne maske ne mesafe

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, Bursa Uludağ'daki birçok otelde yapılan partilerde maske ve mesafe unutuldu. Pek çok noktada kalabalık gruplar geç saatlere kadar eğlendi. Tepki çeken görüntüler üzerine terasta eğlenen 10 kişi ile otel işletmecisine toplam 76 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.
 26 Ocak 2021 06:40
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Uludağ'da ne maske ne mesafe

Uludağ'da bulunan pek çok otelde düzenlenen partilerde sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ancak otellerdeki eğlence görüntüleri tepki çekti.

Koronavirüs unutuldu

  • Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafe kuralları unutuldu. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi. Bu görüntüler hafta sonu kısıtlamasını evlerinde geçirmek zorunda kalanları çileden çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan eğlence görüntülerine kısa sürede binlerce insan tepki gösterdi. Bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba toplam 76 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.
Yeni Şafak
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