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Kilosu 15 liraya elma mı olur?

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini koruyor. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de elma. Geçen kış 4-6 lira arasında değişen elma fiyatları, şu an marketlerde 8-10 lira bandına kadar yükseldi
 26 Ocak 2021 07:05
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Kilosu 15 liraya elma mı olur?

Vatandaş bu yükselişten şikayet ederken üretici de aracıları suçluyor. Gazetemize konuşan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Bu yıl 900 bin ton elma rekoltemiz oldu. Türkiye'de dört elmadan birini biz üretiyoruz. Elmalar dalından koptuktan sonra soğuk hava depolarına konuyor.

Buradan da iç ve dış piyasaya sürülüyor. Elma, üreticinin elinden kasım ayında 2 liraya çıktı. Zaman ilerledikçe depo maliyetlieriyle bu biraz daha arttı" dedi. Depodan sonra nakliye, hal komisyoncusu ve perakendeci karının fiyata eklendiğini belirten Selçuk, "Elmada 15 liralık etiket bile gördüm. Bu ülke bizim, bu insanlar bizim. Biraz karımızdan vazgeçerek elimizi vicdanımıza koyup hareket edelim. Elma, üreticiden 3 liraya çıkmalı, markette ise 5 lira olmalı" şeklinde konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
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