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Mart'ın sonunda nefes alacağız

Şu ana kadar 1 milyon 280 bin kişiye aşı yapıldı. Bu sayının mart sonuna kadar 15 milyona çıkarılması hedefleniyor. Yeni normale geçiş de bu sonuca bağlı
 26 Ocak 2021 07:20
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Mart'ın sonunda nefes alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftaki kabine toplantısında koronavirüs kısıtlamalarından bazılarının esnetilmesini değerlendireceklerini açıkladı. Özellikle kafe-lokanta gibi işletmelerin belli kurallarla açılması söz konusu. Bu mekanların, HES kodu şartı, kişi sayısı sınırlaması ile faaliyetlerine yeniden başlayabilir. Ancak uzmanlar, yeme içme sektörünün oluşturacağı hareketlilik ile vakaların yeniden yükselmesinden endişe duyuyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da gevşetilmesi tartışılan konular arasında. Yasakların hangi şartlarda, nasıl bir takvimle gevşetileceğini kabine toplantısındaki değerlendirmelerin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sahadan gelecek veriler de belirleyecek. Yasakların tamamen kaldırılması ise aşı takvimine bağlı... Eğer mart sonuna kadar en az 15 milyon kişi aşılanırsa, toplum bağışıklığı ile birlikte kademeli olarak 'yeni normal' için adımlar atılacak.

VAKALAR ANADOLU'DA HIZLA DÜŞÜYOR

Bu planın uygulanması için şubat ortasına kadar Çin'den 10 milyon doz aşı daha gelecek. Aşıların 14 günlük teknik incelemesi de dikkate alınarak, riskli grupların aşılanması iki ayda tamamlanacak. Sekiz milyon yaşlı, bir milyon sağlık çalışanı, bir milyon öğretmen, bir milyona yakın asker ve bir milyon emniyet mensubu bu grup içerisinde yer alacak. Öte yandan, toplumun kurallara uyması, yasaklar konusundaki etkin denetim ile Anadolu'da da büyükşehirlerde olduğu gibi vakalarda hızlı düşüş başladı. Şu anda altı bin civarında seyreden günlük vakaların büyük bir kısmı Kocaeli Gebze, Ankara-Ostim gibi sanayi kuruluşlarının oluşturduğu bölgelerde görülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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