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Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar doğdukları kentte kalmış olsaydı 2 milyon 839 bin 823 kişi nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izliyor.
 26 Ocak 2021 09:05
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Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

TÜİK verilerine göre Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı, 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfa en kalabalık kent olurken, Konya 2 milyon 603 bin 448 kişi ile ikinci, İstanbul ise 2 milyon 558 bin 75 kişi ile üçüncü oldu. Her yıl 60 bin yeni doğan bebeğiyle nerdeyse bir ilçe nüfusu kadar bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa'da yaşayanların çoğunluğunun metropol ve sanayi şehirlerinde yaşadıkları öğrenildi.

HER YIL 60 BİN DOĞUM

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Ankara Şube Başkanı Cengiz Aksan, TÜİK verileriyle ilgili olarak şunları söyledi. "Türkiye'den en kalabalık şehir görünürde İstanbul. TÜİK'in açıkladığı verilere bakılırsa kendi memleketinde yaşamak isterlerse en kalabalık 1'inci şehir Şanlıurfa olarak açıklandı. Şanlıurfa'nın nüfusu şu anda neredeyse 3 milyona dayanacak. Durum böyle olunca Şanlıurfa'dan batı illerine ve sanayi şehirlerine göç yaşanıyor. Her yıl kentte 60 bin civarında yeni doğum yaşanıyor. Türkiye'de doğum oranında en yüksek şehir yine Şanlıurfa'dır. Ankara'da yaşadığım için yaklaşık 30 bin civarında hemşerimiz ikamet ediyor. Şanlıurfa'nın göç istatistiklerine baktığımızda mevsimlik tarım işçiliği ve bölgede 60-70'li yıllarda aşiretler arasında çıkan husumetlerden kaynaklı göçlerin olduğunu görüyoruz."

Türkiye'de TÜİK'in verilerine göre herkes kendi memleketinde yaşarsa ilk sırada Şanlıurfa'nın olmasına şaşırmadığını ifade eden Avukat Halil Öncel de "Türkiye'nin en kalabalık ili Şanlıurfa çıktı. Şanlıurfa kütüğüne kayıtlı kişi 2 milyon 900 bine dayanıyor. Bunun yaklaşık 2 milyonu Şanlıurfa'da yaşıyor. Geriye kalan 900 bin kişi ise metropollerde yaşamaktadır. Cumhuriyet tarihinde Şanlıurfa hem göç alan, hem de göç veren iler arasında yer alıyor. Yine geçmiş yıllarda çeşitli suçlara bulaşmış veya aşiretsel husumetten kaynaklı göçler yaşanmıştır. Bunun yanı sıra burada sanayinin gelişmemesi üzerine başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere göç veriyor. Şanlıurfa huzurlu güvenli bir şehirdir. Hemşerilerimizi tekrar Şanlıurfa'ya gelmeleri için davet ediyoruz" diye konuştu.

'HUSUMETTEN KAYNAKLI GÖÇLER YAŞANIYOR'

Şanlıurfa'da doğum oranında Türkiye'de her yıl rekor kırıldığını belirten kent sakini Hasan İnci, "Burada geniş nüfuslu ailelerin sayısı artmasıyla birlikte işsizlik yaşanıyor. Geçinebilmek için Şanlıurfalılar başta metropol şehirler olmak üzere yurdun dört bir yanına göç ediyor. Yine bölgede daha önceki yıllarda yaşanan kan davaları yüzünden memleketi bırakıp gidiyorlar" dedi.

Şanlıurfa'nın huzur kenti olduğunu belirten Şanlıurfalı Kadir Yeşil de, "Genelde Şanlıurfa'da çok çocuklu aileler iş bulamayınca batı illerine göç ediyor. Orada iş bulanlar geride kalanları da yanlarına çağırıp memleketi terk ediyorlar. Bunun yanı sıra tarım işçiliği ve husumetten kaynaklı göçler yaşanıyor. Oysa bu sorunlar yaşanmasa Türkiye'nin en huruzlu kentlerinin başında yer alıyor" diye konuştu.
DHA
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