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'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'

Türkiye'de uygulanan aşının olası yan etkileri konusunda uzmanlardan rahatlatan açıklamalar geldi. Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Bu aşı kimseyi öldürmez, Mehmet Amcamız, Ayşe Teyzemiz gönül rahatlığıyla aşısını olsun" derken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak" ifadesini kullandı
 26 Ocak 2021 08:35
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'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Norveç ve Almanya'da Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıya bağlı ölümler yaşandığına ilişkin iddiaların ardından gözler, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısına çevrildi. Türkiye'de uygulanan Çin menşeili CoronaVac aşısının özellikle yaşlılar üzerindeki olası yan etkileri merak konusu olurken, genç-yaşlı birçok kişi ise aşıya bağlı ciddi yan etki ve ölüm tablosu endişesi taşımaya devam ediyor. Uzmanlar, Türkiye'de kullanılan inaktif Kovid-19 aşısının ağır yan etkilere neden olmayacağının altını çizerken, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Türkiye'de şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye Çin menşeili inaktif aşı yapıldı. Çok açık söylüyorum, bu aşı kimseyi öldürmez ve bu anlamda aşı olanlarda ölümcül etki görülmez. Mehmet Amcamız, Ayşe Teyzemiz gönül rahatlığıyla aşısını olsun. Virüs mutasyon geçirdiği takdirde CoronaVac aşısı, mRNA aşıya göre daha koruyucu bir özellik gösterir. Bu açıdan da inaktif aşı daha avantajlı" dedi. İşte en yetkin uzmanların görüşleri:

'Koşa koşa aşılandılar'

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişiye CoronaVac aşısı yapıldı. Hastane yatışı bile gerektirmeyen birkaç küçük alerjik reaksiyon dışında önemli yan etki görmedik. Çin aşısı sizi, beni, hepimizi ağır Kovid-19 tablosu ve ölümden yüzde 100 koruyacak. Türkiye'de binlerce sağlık personeli koşa koşa aşılandı.

Prof. Dr. Murat Akova: Pandemiyi önlemek için aşılanmaktan başka çıkar yol yok. Toplumsal bağışıklık olsun dediğimiz noktada milyonlarca insanımızı kaybederiz. İnsanların ölmesine rıza gösterenler buyursun aşı karşıtlığına devam etsinler!

Prof. Dr. İsmail Balık: Aşı karşıtları, pozitif bilim tarafından henüz nedeni bulunamamış hastalıkları öne sürerek, aşıların zararlı olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Komplocular ise bir şekilde kendilerini göz önünde bulundurmaktan haz duyuyorlar. Gündemde kalmak, kazanç elde etmek, makam, mevki sahibi olmak peşindeler. Halkımız bilim dünyasına güvensin.

Prof. Dr. Korkut Ulucan: Aşıların içerikleri belli ve Kovid-19'un yapısına baktığınızda, şu anki teknoloji ile bu mikrobu insan eliyle üretme şansımız

yok. İddia sahipleri virüsün insan eliyle nasıl tasarlandığını anlatırlarsa biz de öğrenmiş oluruz!

Dr. Timuçin Avşar: Akıllı telefonlar ve elektronik aletler üzerinden zaten bilgi toplayıp, insanları manipüle edebilirsiniz. Aşıya çip yerleştirip, insana enjekte ederek, insan beynini ele geçirmek mümkün değil.
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