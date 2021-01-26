1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, yurt dışından yayın yapan FETÖ'nün internet sitesi kronos'a röportaj verdi.
 26 Ocak 2021 08:38
+Aa- Yazdır
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi

İYİ Parti, FETÖ'yle olan irtibatları nedeniyle sıkça haber konusu oluyor. 2020 yılının son aylarında, İstanbul İl Başkanının FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği gerekçesiyle, Ümit Özdağ ihraç edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, yurt dışından yayın yapan FETÖ'nün internet sitesi kronos'a röportaj vermesi bu tartışmaları daha da alevlendirecek.

Durmuş Yılmaz, FETÖ'nün internet sitesine röportaj verdikten sonra bu röportajı da sosyal medya hesabından paylaştı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
26 Ocak 2021 08:55		 AB, Türkiye'ye ek yaptırımları rafa kaldırdı
26 Ocak 2021 08:19
AB, Türkiye ile olumlu ivmeyi devam ettirmek istiyor
26 Ocak 2021 07:48		 43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
26 Ocak 2021 03:59
26 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
26 Ocak 2021 00:01		 Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin'in babasına ziyaret
25 Ocak 2021 23:59
'Sağlık altyapımız pek çok Avrupa ülkesinden daha güçlü'
25 Ocak 2021 23:08		 Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi
25 Ocak 2021 21:43
İYİ Parti, parlamenter sistem çalışmasını vekillere sundu
25 Ocak 2021 21:14		 Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sona erdi!
25 Ocak 2021 20:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Başkent'te FETÖ'nün izdivaç yapılanması opreasyonu: 19 gözaltı09:21 - Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı09:16 - Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak09:14 - Mezar taşlarında yeni dönem 'karekod'09:10 - Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi09:09 - FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
09:05 - Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?09:04 - Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı09:03 - Araç kiralamada büyük oyun!08:55 - Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi08:49 - Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı08:48 - El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
08:47 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 6.5 milyon doz rahatlatacak08:46 - İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın08:39 - İlk hedef 12 milyon aşılama08:38 - İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi08:36 - Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
08:35 - 'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
Mart'ın sonunda nefes alacağız
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Ölen er için cinayet iddiası
Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
Kilosu 15 liraya elma mı olur?
El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıldız 1
71 yaşında kadının torunu yaşındaki genç ile evlenmesi 6
çay demlemek için ağaç kesmek 1
dübel 2
Steve Irwin 1
sizlere ömür 1
koronavirüsün mavi gözlülerdeki etkisi 1
Yazdıklarımı okuyorsun yazmadıklarımı değil 3
maydanoz 5
gel kuçu kuçu 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam