İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, yurt dışından yayın yapan FETÖ'nün internet sitesi kronos'a röportaj verdi.
|26 Ocak 2021 08:38
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İYİ Parti, FETÖ'yle olan irtibatları nedeniyle sıkça haber konusu oluyor. 2020 yılının son aylarında, İstanbul İl Başkanının FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği gerekçesiyle, Ümit Özdağ ihraç edilmişti.
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, yurt dışından yayın yapan FETÖ'nün internet sitesi kronos'a röportaj vermesi bu tartışmaları daha da alevlendirecek.
Durmuş Yılmaz, FETÖ'nün internet sitesine röportaj verdikten sonra bu röportajı da sosyal medya hesabından paylaştı
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