Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış görülecek. İstanbul'da yarın ve perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN AZALACAK

Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı