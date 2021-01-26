1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın

Özlem U. 14 yaşındaki kızı İ.U.'nun cebinde istismara uğradığını anlatan bir not buldu. Kızının, aile dostları Hulusi Ö. tarafından uğradığı cinsel istismarı anlatması üzerine şok yaşayan Özlem U. şikayetçi oldu.
 26 Ocak 2021 08:46
+Aa- Yazdır
İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın

Denizli'de Özlem U., kızı İ.U.'nun (14) içine kapanmasından ve davranışlarından şüphelenince kontrol etmek için odasına girdi. Bu sırada İ.U.'yu "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu saklamaya çalışırken yakaladı. Ardından da kızının ceplerini aradığında çok sayıda hap buldu. Özlem U., notu okuduktan sonra konuştuğu kızının, aile dostları, evli ve 1 çocuk babası Hulusi Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi. Özlem U., Hulusi Ö.'den şikayetçi oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen İ.U.'nun savcılık ifadesi, pedagog ile psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan Hulusi Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BUNU NASIL YAPAR'

Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını seyleyen anne Özlem U., "Tacizci en yakınımızdaki, ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar. Evlerine ziyarete gittiğimizde kızım, bebeklerini sevmek için kucağına aldığı sırada özel bölgelerini ellemiş. İkinci tacizi, bize geldiklerinde yine bebekleri, kızımın kucağındayken gerçekleştirmiş. Kızım korkup odasına gitmiş. Kızıma 'Annene babana söyleme, aramızda kalsın' demiş. Kızım başından geçen istismarı bize anlatmaya korktuğu için intihar etmek istemiş. Ben kızımdaki sıradışı durumu fark etmeseydim belki kızım intihar edecekti. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım hala korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor. Başka çocuklara da aynı şeyi yapabilir" diye konuştu.

False
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı
26 Ocak 2021 09:21		 Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı
26 Ocak 2021 08:49
Ölen er için cinayet iddiası
26 Ocak 2021 07:40		 Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı
25 Ocak 2021 22:03
'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
25 Ocak 2021 20:55		 Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi
25 Ocak 2021 20:34
Ankara Emniyeti'nden kaçakçılara operasyon: 51 gözaltı
25 Ocak 2021 20:16		 Sahte polisin tuzağına düştü, 15 bin 500 lirasından oldu
25 Ocak 2021 19:41
Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı gözaltında
25 Ocak 2021 18:06		 Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı
25 Ocak 2021 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Başkent'te FETÖ'nün izdivaç yapılanması opreasyonu: 19 gözaltı09:21 - Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı09:16 - Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak09:14 - Mezar taşlarında yeni dönem 'karekod'09:10 - Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi09:09 - FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
09:05 - Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?09:04 - Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı09:03 - Araç kiralamada büyük oyun!08:55 - Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi08:49 - Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı08:48 - El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
08:47 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 6.5 milyon doz rahatlatacak08:46 - İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın08:39 - İlk hedef 12 milyon aşılama08:38 - İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi08:36 - Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
08:35 - 'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
Mart'ın sonunda nefes alacağız
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Ölen er için cinayet iddiası
Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
Kilosu 15 liraya elma mı olur?
El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oturak varken masaya oturan insan 7
koronavirüsün mavi gözlülerdeki etkisi 1
anafor 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
ikizler burcu kadını 2
24.01.2021 beşiktaş vs göztepe maçı 1
kanedyen 1
sebepsiz yere ağlamak 4
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim 2
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam