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Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi

Alman otomobil devi Volkswagen'in siyasi nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmesine karşılık geldi. Cumhurbaşkanlığı, makam araçlarının değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı gönderdi.
 26 Ocak 2021 08:55
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Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi

Alman otomobil devi Volkswagen'in siyasi nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmesine karşılık geldi. Cumhurbaşkanlığı, makam araçlarının değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı gönderdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 'siyasi' nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmesine 'karşılık' geldi. Cumhurbaşkanlığı, birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere yine aynı grup içinde olan Audi araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı yaptı.

MAKAMLARI DEĞİŞTİRİN

Alman otomobil devi, 2020 yılı içinde Manisa'da fabrika kurmak için çalışma yürüttü. Ancak bu fikirden önce pandemi nedeniyle daha sonra ise Türkiye'deki 'siyasi' durum nedeniyle vazgeçildi. Volkswagen'in tepe yöneticisi Herbert Diess, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkemizdeki siyasi durum olduğunu açıkladı. Manisa'da geçen yıl inşasına başlaması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiyete sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu.

Volkswagen'in fabrikadan 'siyasi' nedenle geri adım atmasına hükümet kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara Passat başta olmak üzere Audi'ye ait araçların makam arabası olarak kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesi istendi. Kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka önerisi yapıldı. Renault'a öncelik verilmesi ayrıca Ford ve Toyota marka araçların da kamuda kiralanması istendi. Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

Kamuda 115 bin makam aracı var

Türkiye'de kamuda halen 115 bin makam aracı bulunuyor. Bu rakam Fransa'da 65 bin, İtalya'da ise 29 bin. Sadece 2019 yılında kamunun taşıt kirası için devletin kasasından 537 milyon 706 bin TL para çıkmıştı. Türkiye bu alanda dünya lideri.

Veli Toprak
Sözcü
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