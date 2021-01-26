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Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
 26 Ocak 2021 09:04
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Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansı
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