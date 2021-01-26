1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal platforma yeni özellikler ekliyor. WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikler güncelleme sonrası Signal'e gelecek.
 26 Ocak 2021 09:10
+Aa- Yazdır
Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.

O uygulamalardan birisi olan Signal yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.

Yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.

Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor
25 Ocak 2021 21:25		 'Milli uçan arabaya' imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak
25 Ocak 2021 17:32
Fatih sondaj gemisi, Türkali-2'deki sondajı için gün sayıyor
25 Ocak 2021 14:35		 WhatsApp ,milyonlarca kullanıcı kaybetti
25 Ocak 2021 11:14
Deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi
24 Ocak 2021 22:41		 ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır
24 Ocak 2021 22:20
Bayraktar TB2 Netflix'te 'Casusluk Sanatı'na konu oldu
24 Ocak 2021 21:44		 SpaceX, uzaya tek seferde 143 uydu gönderdi
24 Ocak 2021 18:19
BMC'nin 'yerli motorları' askeri araçlarda
24 Ocak 2021 14:25		 TSK'ya yeni nesil 3 Fırtına: Gurur kaynağı
24 Ocak 2021 08:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Başkent'te FETÖ'nün izdivaç yapılanması opreasyonu: 19 gözaltı09:21 - Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı09:16 - Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak09:14 - Mezar taşlarında yeni dönem 'karekod'09:10 - Signal'den 'WhatsApp' güncellemesi09:09 - FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
09:05 - Göç olmasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?09:04 - Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı09:03 - Araç kiralamada büyük oyun!08:55 - Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi08:49 - Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı08:48 - El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
08:47 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 6.5 milyon doz rahatlatacak08:46 - İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın08:39 - İlk hedef 12 milyon aşılama08:38 - İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi08:36 - Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
08:35 - 'Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
Mart'ın sonunda nefes alacağız
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Ölen er için cinayet iddiası
Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
Kilosu 15 liraya elma mı olur?
El konulan 100 kilogram dönere ne oldu?
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanedyen 1
gel kuçu kuçu 1
24.01.2021 beşiktaş vs göztepe maçı 1
iki lafı bir araya getirememek 3
sokağa çıkma yasağında uludağ'da parti yapan insanlar 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 1
Bugün olanlar 1
sebepsiz yere gülmek 4
yine yol göründü gurbete 2
mesutol 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam