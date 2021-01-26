Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak
Erdoğan: Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.
|26 Ocak 2021 09:16
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:
Günaydın kıymetli kardeşim. 🌤 😊
Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.
Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.
Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 3'te de Genel Merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah. 🇹🇷
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. 👋
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