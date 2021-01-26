Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı

İstanbul'da bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi Sezen Ö., tedaviye gittiği Fizyoterapist ve Kayropraktik Mehmet Toprak'ın kendisini ölümle burun buruna getirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kayropraktik (Elle Kütletme) tedavisinin ardından bitmeyen acıları için MR çektiren kadın, fıtığının patladığını öğrendi. Sezen Ö., sosyal medyada 350 binden fazla takipçisi olan Toprak'ın yanlış tedavisi nedeniyle sakat kaldığını ve Toprak'ın doktor olmadığını öğrendiğini ileri sürerek cezalandırılmasını istedi. Kadın dilekçesinde, "Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı." dedi. Sezen Ö.'nün şikayetinin ardından savcılık soruşturma başlattı.

Sezen Ö., isimli genç kadın evli ve bir çocuk annesiydi. Genç kadında bel fıtığına yol açan ağrılar başlayınca geleneksel tedavi yöntemlerini aramaya başladı. İnternetten yaptığı araştırmanın ardından, birtakım televizyon kanallarına çıkarak kayropraktik (Elle kütletme) tedavisi uygulayan Mehmet Toprak'a ulaştı. Doktorla iletişime genç kadına doktorun ofisinden randevu verildi.

TEDAVİ SONRASI AYAĞINI KULLANAMAZ HALE GELDİ

23 Ağustos'ta yapılan tetkikler sonucu doktor, Sezen Ö.'ye kütletme operasyonu yaptı. Tedaviden bir süre sonra dayanılmaz acılar çeken genç kadın bacağını kaldıramaz ve hareket ettiremez hale geldi. Bu sırada Mehmet Toprak genç kadına buz tedavisi uygulaması gerektiğini söyleyerek kas gücü kaybı yaşadığını ve bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Bacağını sürükleyerek yürümek zorunda kalan mağdur kadın eşi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

GELENEKSEL TEDAVİYLE FITIĞINI PATLATTI

Yapılan MR görüntülemesinde genç kadının bacağında ağır hasar oluştuğu belirlenince acilen ameliyata alındı. Çünkü iddiaya göre yapılan hatalı tedavi sonrası fıtık patlamış ve genç kadın ölümle burun buruna gelmişti. Ameliyat sonrası savcılığa başvurarak Mehmet Toprak'tan şikayetçi olan genç kadın kendisini hayat boyunca hasar bırakarak maddi ve manevi çöküntü yaşatan Toprak'ın doktor bile olmadığını, kandırılıp dolandırıldığını ileri sürdü.

'BAĞIRMAMI ENGELLEMEK İÇİN MÜZİK AÇTI'

Şikayet dilekçesinde Türkiye Kayropratikler Derneğine başvurduklarını, etik olmayan çalışmalar sebebiyle Mehmet Toprak'ın ihraç edildiğini belirten genç kadın, 'Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı. Kendisi televizyon kanallarında fizik tedaviyle ilgili programlar yaparak tanınırlığını artırmaktadır.' Diye konuştu. Genç kadının şikayetinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR