Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı
|26 Ocak 2021 09:21
|+Aa- Yazdır
Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı
İstanbul'da bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi Sezen Ö., tedaviye gittiği Fizyoterapist ve Kayropraktik Mehmet Toprak'ın kendisini ölümle burun buruna getirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kayropraktik (Elle Kütletme) tedavisinin ardından bitmeyen acıları için MR çektiren kadın, fıtığının patladığını öğrendi. Sezen Ö., sosyal medyada 350 binden fazla takipçisi olan Toprak'ın yanlış tedavisi nedeniyle sakat kaldığını ve Toprak'ın doktor olmadığını öğrendiğini ileri sürerek cezalandırılmasını istedi. Kadın dilekçesinde, "Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı." dedi. Sezen Ö.'nün şikayetinin ardından savcılık soruşturma başlattı.
Sezen Ö., isimli genç kadın evli ve bir çocuk annesiydi. Genç kadında bel fıtığına yol açan ağrılar başlayınca geleneksel tedavi yöntemlerini aramaya başladı. İnternetten yaptığı araştırmanın ardından, birtakım televizyon kanallarına çıkarak kayropraktik (Elle kütletme) tedavisi uygulayan Mehmet Toprak'a ulaştı. Doktorla iletişime genç kadına doktorun ofisinden randevu verildi.
TEDAVİ SONRASI AYAĞINI KULLANAMAZ HALE GELDİ
23 Ağustos'ta yapılan tetkikler sonucu doktor, Sezen Ö.'ye kütletme operasyonu yaptı. Tedaviden bir süre sonra dayanılmaz acılar çeken genç kadın bacağını kaldıramaz ve hareket ettiremez hale geldi. Bu sırada Mehmet Toprak genç kadına buz tedavisi uygulaması gerektiğini söyleyerek kas gücü kaybı yaşadığını ve bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Bacağını sürükleyerek yürümek zorunda kalan mağdur kadın eşi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
GELENEKSEL TEDAVİYLE FITIĞINI PATLATTI
Yapılan MR görüntülemesinde genç kadının bacağında ağır hasar oluştuğu belirlenince acilen ameliyata alındı. Çünkü iddiaya göre yapılan hatalı tedavi sonrası fıtık patlamış ve genç kadın ölümle burun buruna gelmişti. Ameliyat sonrası savcılığa başvurarak Mehmet Toprak'tan şikayetçi olan genç kadın kendisini hayat boyunca hasar bırakarak maddi ve manevi çöküntü yaşatan Toprak'ın doktor bile olmadığını, kandırılıp dolandırıldığını ileri sürdü.
'BAĞIRMAMI ENGELLEMEK İÇİN MÜZİK AÇTI'
Şikayet dilekçesinde Türkiye Kayropratikler Derneğine başvurduklarını, etik olmayan çalışmalar sebebiyle Mehmet Toprak'ın ihraç edildiğini belirten genç kadın, 'Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı. Kendisi televizyon kanallarında fizik tedaviyle ilgili programlar yaparak tanınırlığını artırmaktadır.' Diye konuştu. Genç kadının şikayetinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİLEK YAMAN DEMİR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
26 Ocak 2021 11:46
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
26 Ocak 2021 11:30
|Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü
26 Ocak 2021 10:39
|Orman muhafaza memurlarını darp eden dernek başkanı serbest kaldı
26 Ocak 2021 10:27
|Karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 10:22
|Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı
26 Ocak 2021 08:49
|İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın
26 Ocak 2021 08:46
|Ölen er için cinayet iddiası
26 Ocak 2021 07:40
|Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı
25 Ocak 2021 22:03
|'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
25 Ocak 2021 20:55