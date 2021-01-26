Fenerbahçe Mesut Özil'in ne kadar kazanacağını açıkladı
Fenerbahçe, Mesut Özil'e bu sezon sonuna kadar ödeme yapılmayacağını açıklarken bundan sonraki sezonlarda yıllık 3M? ödeneceğini duyurdu.
|26 Ocak 2021 09:25
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Alman futbolcu için bonservis ödenmeyeceğini ancak sportif sonuçlara göre Arsenal'e 1 milyon 750 bin Euro verileceğini duyurdu.
Fenerbahçe, KAP açıklamasına göre Mesut Özil'e sezon sonuna kadar ödeme yapmayacak. Yıldız isim bundan sonraki sezonlar için yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Öte yandan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 18 milyon Sterlin gelir elde ediyordu. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin KAP bildirisine göre sarı lacivertlilerden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
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