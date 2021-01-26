1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, septom göstermeyen ya da rahatsızlandıkları halde hastaneye gitmeyerek virüsü yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu belirterek, "Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla" dedi.
 26 Ocak 2021 10:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının devam ettiğine vurgu yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Koronavirüsü taşıyıp bulaştıran sayısının pozitif vakalardan fazla olduğunu ifade eden Özlü, "Şu andan tedbirleri aksatmamak lazım, gevşememek lazım.

Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman 'pik', yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var" dedi.

'KAYGI İÇİNDE YAŞIYORUM'

Vatandaşlardan Cansu Sabu ise sürekli koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanmadığı konusunda tereddütler yaşadığını belirterek, "Her eklem ağrısında, öksürünce ve ya burnum akınca genellikle 'acaba' sorusu aklıma gelir. Acaba korona mı oldum? Ben gencim. Bizde çok fazla belirti olmuyormuş. Genellikle taşıyıcı olduğumuz söyleniyor. O yüzden çevremdeki insanlar için endişeleniyorum. Sürekli kaygı içinde yaşıyorum. Şimdiye kadar hiç test yaptırmadım" diye konuştu.

Hastalığı daha önceden geçirdiğine inanan Begüm Taşdemir de, "Muhtemelen bu hastalığı geçirdim. Ama hiç belirtim olmadı. Ne kadar çok korunursan korun, mutlaka bu hastalık insanı bir şekilde buluyor. Daha önce test yaptırdım. Negatif çıktı. Kendimi kötü hissettiğimde genellikle odamdan bile dışarı çıkmamayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HAFİF ATLATMIŞ OLABİLİRİM'

Abdullah Erbölükbaş ise, "Genellikle vücudumdaki her türlü ağrıda, burun akıntısında korona oldum galiba diyorum. Şimdiye kadar testlerde çıkmış bir pozitifliğim yok. Ama muhtemelen bu hastalığı geçirdim. Hafif atlatmış olabilirim" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşık Veysel'in torunu: Yapılan paylaşımların çoğu dedeme ait değil
26 Ocak 2021 11:09		 Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'aşı milliyetçiliği' uyarısı
26 Ocak 2021 11:08
Doğu'daki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
26 Ocak 2021 11:07		 İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
26 Ocak 2021 10:49
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
26 Ocak 2021 10:38		 Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu
26 Ocak 2021 10:14
Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu
26 Ocak 2021 10:12		 Pudrada kanser yapıcı asbest tehlikesi devam ediyor
26 Ocak 2021 10:07
Kanser hastaları koronavirüs aşısı olabilir mi?
26 Ocak 2021 09:43		 Mezar taşlarında yeni dönem 'karekod'
26 Ocak 2021 09:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış11:46 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu11:44 - Yeni yılın ilk MGK toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak11:43 - THY ve İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu11:42 - CTE, Covid19 izin sürelerini uzattı11:32 - 2020 yılında aldığı otomobiline 2019 tarihli ceza kesildi
11:30 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı11:25 - Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu11:22 - Tapu ve kadastro yatırımları için bu yıl yaklaşık 136 milyon lira kaynak ayrıldı11:18 - Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e: Size sadece gülüyoruz11:09 - Aşık Veysel'in torunu: Yapılan paylaşımların çoğu dedeme ait değil11:08 - Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'aşı milliyetçiliği' uyarısı
11:07 - Doğu'daki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı11:05 - Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha 'çevrim içi' olacak11:04 - Türkiye'nin data kullanımı 2020'de 186 GB'ı geçti11:00 - CHP'li Belediye Başkanı, İnce ile hareket etmek için istifa etti10:58 - Gram altın 441 lira seviyelerinde
10:55 - 13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Mart'ın sonunda nefes alacağız
Ölen er için cinayet iddiası
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikame 1
71 yaşında kadının torunu yaşındaki genç ile evlenmesi 6
Pasteur Enstitüsü'nün aşı çalışmalarını durdurması 2
oturak varken masaya oturan insan 7
römorklu çapa motoru 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
Şiir yazan erkek 2
sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi 6
sözlükten emekli olma koşulları 7
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam