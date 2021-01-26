Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
|26 Ocak 2021 09:54
|+Aa- Yazdır
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinde düzenlediği operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay İ.P'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış
26 Ocak 2021 11:51
|Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26 Ocak 2021 10:51
|Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
26 Ocak 2021 10:42
|Toplam 4 bin 170 güvenlik personeliyle operasyonlar devam ediyor
26 Ocak 2021 09:52
|Başkent'te FETÖ'nün izdivaç yapılanması opreasyonu: 19 gözaltı
26 Ocak 2021 09:22
|FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
26 Ocak 2021 09:09
|Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 09:04
|İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 07:55
|2020'nin olayı Ayasofya
26 Ocak 2021 06:15
|HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltında
26 Ocak 2021 01:22