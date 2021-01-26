Kumar baskınında yakalandı: Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur
|26 Ocak 2021 09:57
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5 kişiye toplam 15 bin 750 TL ceza uygulanırken, kahvehanede polis baskınına karşı 4 ayrı kamera sistemi bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Polisin geldiğini, gören yaklaşık 20 kişi arka kapıdan çıkarak, kaçtı.
'SİZİN YAPTIĞINIZ AİLE BOŞANMASINA NEDEN OLUR'
Polis ara sokaklara girerek kaçmaya çalışanlardan 5'ini yakaladı. Kaçmaya çalışanlardan V.A. "Sokağa işim gereği çıktım. Ben kumar oynamıyorum kumardan da gelmiyorum" dedi.
V.A. görüntü çeken basın mensuplarına da "Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyo." diyerek, tepki gösterdi.
TOPLAM 15 BİN 750 TL CEZA KESİLDİ
G.B.'ye ait olduğu belirlenen kahvehaneye kapısının kilitli olması nedeniyle girilemezken, iş yerinin geçtiğimiz ay 2 kere mühürlendiği, kumar oynayanların polis baskınına karşı binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini öğrenildi.
Kumar oynayan V.A. ile B.G., R.K., H.K. ve P.M.'ye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.
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