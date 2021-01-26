Borsa güne düşüşle başladı
|26 Ocak 2021 10:10
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kaybederek 1.535,82 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,39 puan ve yüzde 0,28 azalarak 1.535,82 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile iletişim oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 1.540,21 puana geriledi.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklere paralel satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 441 lira seviyelerinde
26 Ocak 2021 10:58
|Güne başlarken döviz fiyatları
26 Ocak 2021 09:48
|Kasımdan bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolar sıcak para girdi
25 Ocak 2021 21:23
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ocak 2021 18:26
|Çeyrek altın 718,00 TL'ye yükseldi
25 Ocak 2021 17:35
|Dolar günü düşüşle kapattı
25 Ocak 2021 17:26
|Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
22 Ocak 2021 18:37
|Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Ocak 2021 18:26
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Ocak 2021 11:16
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Ocak 2021 18:28