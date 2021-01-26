Sömestir hediyesi için en çok tablet tercih edildi

GittiGidiyor üzerinden sömestir hediyesi için gerçekleştirilen 11-17 Ocak haftasındaki alışverişlerde, satışı en çok artan ürünler tablet, roman ve öykü ile scooter oldu.

GittiGidiyor, sömestir alışverişinde öne çıkan ürünleri paylaştı.

Buna göre, GittiGidiyor üzerinden 11-17 Ocak haftasında yapılan alışverişlerde satışı bir önceki haftaya göre en çok artan ürün olan tabletlerin satışı yüzde 136 yükseldi.

En çok tabletin satıldığı illerde İstanbul'u, sırasıyla Konya, Ankara ve İzmir takip ederken, satışı 2 katına çıkan roman ve öykülerin ardından yüzde 75 artışla scooter geldi.

Söz konusu dönemde oyun konsolu, akıllı bileklik & saat ve yapı oyuncaklarının da satışlarında yaklaşık yüzde 50 artış kaydedildi.