Hilmi Güler bir kez daha maaş iddiasını yalanladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 250 bin TL maaş aldığı iddiasını bir kez daha yalanladı
|26 Ocak 2021 10:21
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 250 bin TL maaş aldığı iddiasını bir kez daha yalanladı.
Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sadece emekli maaşının olduğunu duyurdu.
Kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yayan sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Şahsımın aldığı tek maaş emekli maaşıdır.Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) January 25, 2021
Bu konuyla ilgili bilinçli ve art niyetli bir şekilde paylaşım yaparak kamuoyunu yanıltan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. https://t.co/iJOwAjiaVG
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