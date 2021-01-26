Orman muhafaza memurlarını darp eden dernek başkanı serbest kaldı
|26 Ocak 2021 10:27
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan Avcı Derneği Başkanı'nın da olduğu 3 kişi tarafından darp edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avlanan kişilerin bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden iki görevli, 3 avcı hakkında işlem yapmak istedi. Ekibe direnen şüphelilerin, görevlilerden birini darp ederek cep telefonlarındaki görüntüleri zorla silip kaçtığı iddia edildi.
Şikayetin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.
Olayda yaralanan ve vücudunda kırıklar meydana geldiği öğrenilen görevli ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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