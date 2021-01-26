Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan CoronaVac aşısının kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmadığını söyledi.

Çil, gazetecilere, Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ve Kovid-19 ile mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Kanser hastalarının Kovid-19'da önemli bir risk grubunu olduğunu belirten Çil, "Artık aşılama sürecine geldik ve kanser hastalarının nasıl aşılanacağı en önemli unsurlardan biri. Önemli bir risk grubunda olan hastayı aşılama ile koruyabilecek miyiz? Dünyada şu anda iki tip aşı olduğunu görüyoruz. Sıklıkla kullanılan bir tanesi hepimizin çok iyi bildiği bir BionTech ve Pfizer'ın geliştirdiği bir RNA aşısı. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor." dedi.

Türkiye'de kullanılan CoronaVac aşısının "ölü aşı" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Kanser hastaları için uygun bir aşılama yöntemi olduğunu biliyoruz. Şu anda Amerikan Kanser Derneği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye'deki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin aşılamayı net olarak önerdiğini biliyoruz. Tüm kanser hastalarının mutlaka aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Çil, kanser hastalığını belli gruplara ayırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Birinci grubumuz, takipte olan hastalarımız. Şu anda aktif hiçbir tedavi almıyorlar, sadece takip sürecinde olan hastalar. Bu hastaların aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup hastamız, aktif tedavi alan hastalar. Cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanan hastalar. Bunların da aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden tıbbi onkologdan görüş alarak aşılanması gerekiyor."

Aşılamanın, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre ilerlediğini, uygulamanın 85 yaş üzerindeki kanser tanılı hastalar üzerinde yürütüldüğünü anlatan Timuçin Çil, "Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Onlar için bir risk oluşturmuyor. Çok güvenli. Uygulanması dünyadaki tüm kılavuzlar tarafından net olarak öneriliyor. Sinovac aşısı güvenle kullanılabilir. Daha önce kullandığımız grip aşıları ölü aşılardı. Kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.