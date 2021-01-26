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Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
|26 Ocak 2021 10:39
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 7072. Sokak'ta Mustafa Yazıcı'nın yaşadığı barakada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, barakada Yazıcı'nın cansız bedenini buldu.
Ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yazıcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
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