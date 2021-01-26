1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
 26 Ocak 2021 10:39
+Aa- Yazdır
Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 7072. Sokak'ta Mustafa Yazıcı'nın yaşadığı barakada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, barakada Yazıcı'nın cansız bedenini buldu.

Ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yazıcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
26 Ocak 2021 11:46		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
26 Ocak 2021 11:30
Orman muhafaza memurlarını darp eden dernek başkanı serbest kaldı
26 Ocak 2021 10:27		 Karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 10:22
Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı
26 Ocak 2021 09:21		 Çocuk yaşta sevgilisini darp etti, görüntüler yayılınca gözaltına alındı
26 Ocak 2021 08:49
İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın
26 Ocak 2021 08:46		 Ölen er için cinayet iddiası
26 Ocak 2021 07:40
Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı
25 Ocak 2021 22:03		 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
25 Ocak 2021 20:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış11:46 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu11:44 - Yeni yılın ilk MGK toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak11:43 - THY ve İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu11:42 - CTE, Covid19 izin sürelerini uzattı11:32 - 2020 yılında aldığı otomobiline 2019 tarihli ceza kesildi
11:30 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı11:25 - Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu11:22 - Tapu ve kadastro yatırımları için bu yıl yaklaşık 136 milyon lira kaynak ayrıldı11:18 - Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e: Size sadece gülüyoruz11:09 - Aşık Veysel'in torunu: Yapılan paylaşımların çoğu dedeme ait değil11:08 - Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'aşı milliyetçiliği' uyarısı
11:07 - Doğu'daki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı11:05 - Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha 'çevrim içi' olacak11:04 - Türkiye'nin data kullanımı 2020'de 186 GB'ı geçti11:00 - CHP'li Belediye Başkanı, İnce ile hareket etmek için istifa etti10:58 - Gram altın 441 lira seviyelerinde
10:55 - 13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Mart'ın sonunda nefes alacağız
Ölen er için cinayet iddiası
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yazdıklarımı okuyorsun yazmadıklarımı değil 2
sizlere ömür 1
sebepsiz yere gülmek 4
okula bela okuyan çocuk 1
chelsea 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
belki de 1
şahsımca açılan konu ve girilen entrylerin oranının aynı gitmesi 2
salgın 4
Sahte ricat 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam