Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
|26 Ocak 2021 10:42
|+Aa- Yazdır
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.
Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.
Patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye'ye sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış
26 Ocak 2021 11:51
|Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26 Ocak 2021 10:51
|Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
26 Ocak 2021 09:54
|Toplam 4 bin 170 güvenlik personeliyle operasyonlar devam ediyor
26 Ocak 2021 09:52
|Başkent'te FETÖ'nün izdivaç yapılanması opreasyonu: 19 gözaltı
26 Ocak 2021 09:22
|FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
26 Ocak 2021 09:09
|Başkent'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 09:04
|İstanbul ve 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
26 Ocak 2021 07:55
|2020'nin olayı Ayasofya
26 Ocak 2021 06:15
|HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltında
26 Ocak 2021 01:22