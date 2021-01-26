Yurt dışına çıkışlarda istenen Covid19 testi için ne yapmalısınız?

Yurt dışında çıkışlarda hem ülkemiz hem de karşı ülke tarafından Covid19 testi istenmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid19 testinin hem devlet hem de özel kurumlardan alınabilmesine imkan tanımıştır. Devlet veya özel kurumlar için belirlenen Covid19 testi fiyatı 250 TL'dir.

Covid19 testinde yetkilendirilmiş laboratuvarlar listesi için tıklayınız.

Saat 10:00'a kadar verilen testler aynı gün akşama doğru alınabilmektedir. Ancak 10:00'dan sonra verilen testler genel olarak bir sonraki gün verilmektedir. Test sonuçlarınıza enabız'dan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklaması için tıklayınız.

NOT: Devlet hastanesi laboratuvarlarında resmi prosedürlerle uğraşmak istemeyenler özel laboratuvarlarda testlerini yaptırabilirler.