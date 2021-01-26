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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
 26 Ocak 2021 10:51
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin kent merkezinde kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarma merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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