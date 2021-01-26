Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
|26 Ocak 2021 10:51
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin kent merkezinde kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgüt adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A. gözaltına alındı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarma merkezine götürüldü.
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