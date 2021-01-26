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Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.'
 26 Ocak 2021 10:53
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Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteğinden yararlanma şartını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirleri için başvuru süresini 31 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir." ifadesini kullandı.

Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak'ta sona ermişti.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı
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