Yasakların gevşetilmesi için iki farkı görüş var

Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafeterya yasakları, yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi için Mart ayının ilk haftası adım atılması bekleniyor. Bilim Kurulu üyeleri ile ekonominin durumunu da göz önüne alan siyasiler tarih konusunda ikiye bölündü.

Hürriyet'in haberine göre, hükümette yapılan değerlendirmelerde, yasakların gevşetilemesine dair iki farklı görüş bulunuyor.

1. GÖRÜŞ: AŞAMA AŞAMA AÇILALIM: Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor. Erken davranılmamasını savunanların daha çok bilim kurulu üyeleri olduğu, daha önce harekete geçilebileceğini dile getirenlerin de ekonominin durumunu gözönünde bulunduran siyasiler olduğu belirtiliyor.

2. GÖRÜŞ: ÖNCE AŞILANMA BİTSİN: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Konulacak yeni kurallarla kontrolün sıkı tutulacağını öne sürüyorlar. 5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor.