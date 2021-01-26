13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Sağlık Bakanlığı, 13 Bin 589 kadronun yer aldığı 2021 Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
|26 Ocak 2021 10:55
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Sağlık Bakanlığı, 13 Bin 589 kadronun yer aldığı 2021 Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Sonuçlar, 01.01.2021 tarihine kadar hesaplanan Hizmet Puanına göre değerlendirildi.
Yerleştirme Sonuçları Listesi için tıklayınız.
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