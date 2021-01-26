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10 dolara selfie tuzağı

Taksim'de giydikleri farklı kostümlerle selfie çektirdikleri turistlerden ortalama 10 dolar toplayan 5 kişi hakkında polis işlem yaptı.
 26 Ocak 2021 10:55
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10 dolara selfie tuzağı

Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

İstanbul Taksim Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişiye ceza kesildi.

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı. Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.

5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi. Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.
DHA
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