Gram altın 441 lira seviyelerinde
|26 Ocak 2021 10:58
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441,1 liradan işlem görüyor.
Dün, 438,2-444,2 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 441,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 441,1 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 715 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.851 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklerin tedirginliğe neden olduğunu belirterek, piyasaların yön bulmakta zorlandığını kaydetti.
Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu söyledi.
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