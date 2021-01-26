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Bakanlıktan üniversitelere 'sertifikalı eğitimler' hakkında önemli uyarı!

Sağlık Bakanlığı, mevzuata aykırı olarak Bakanlıklarının izni olmaksızın üniversiteler tarafından açılan hemşirelik sertifikalı eğitim programları hakkında yükseköğretim kurumlarına uyarıda bulundu.
 26 Ocak 2021 14:10
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Bakanlıktan üniversitelere 'sertifikalı eğitimler' hakkında önemli uyarı!

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında üniversiteler tarafından Bakanlıklarının izni alınmaksızın açılan sertifika programları hakkında kendine gelen şikayetler sonucunda üniversitelere yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda, sağlık alanında açılacak eğitimlerin ilgili mevzuatında düzenlendiği, bu eğitimlerin dışında üniversiteler tarafından verilen sertifikaların hukuken geçersiz olduğu, bu eğitimlere katılan adayların da ayrıca mağdur olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin "Eğitim Hemşireliği veya Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" adıyla eğitimler düzenlediği, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalı eğitim olarak belirlenmeyen Pandemi Sorumlusu Sertifikalı Eğitimi düzenlendiği ve bu konuda şikayetlerin yapıldığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, sağlık çalışanlarının hem maddi hem de mağduriyet yaşamamaları için eğitimlerin durdurulması, durdurulmaması halinde eğitimleri düzenleyen üniversiteler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısı yapılmıştır.

Memurlar.Net
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