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Tapu ve kadastro yatırımları için bu yıl yaklaşık 136 milyon lira kaynak ayrıldı

2021 Yatırım Programı kapsamında söz konusu yatırımlarda en fazla payı 56 milyon 311 bin lira ile Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi aldı
 26 Ocak 2021 11:22
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Tapu ve kadastro yatırımları için bu yıl yaklaşık 136 milyon lira kaynak ayrıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yılki yatırımları için 135 milyon 965 bin lira bütçe ayrıldı.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Genel Müdürlüğün yatırımlarında en yüksek payı, 56 milyon 311 bin lira ile mevcut tapu-kadastro bilgilerinin Kadastro Kanununda öngörüldüğü gibi güncellenmesini sağlayan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) aldı.

Proje için ayrılan bütçenin 36 milyon 311 bin lirası dış krediyle sağlanacak.

Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini sağlayan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) için ise 23 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu projenin bütçesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanıyor.

- Hizmet binaları yenilenecek

Genel Müdürlük tarafından, Çorum, Eskişehir ve Zonguldak'ta ihtiyacı karşılamayan mevcut hizmet binalarının yenilenerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla 17 milyon 89 bin lira kaynak tahsis edildi.

Karabük ve Malatya'da inşa edilecek yeni hizmet binaları için ise 13 milyon 396 bin lira harcanacak. Bingöl, Kayseri ve Tokat için Hizmet Binaları Kesin Hesap Farkı Ödemelerine 450 bin lira bütçe ayrıldı.

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürdükleri hizmet binalarının büyük bakım ve onarım işleri Muhtelif İşler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Proje için 7 milyon 273 bin lira kaynak ayrılırken, projeyle yenileme, inşa ve fark ödemeleri için belirlenen bütçelerin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Kadastro Yapımı Projesinin yatırım tutarı ise 13 milyon 246 bin lira oldu. Proje için ayrılan bütçenin tamamı iç kaynaklardan aktarılacak.

- Ortofoto Harita ve Jeodezik Ağ projelerine yatırım

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ortofoto Harita Projesine tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 4 milyon 100 bin lira bütçe ayırdı.

Bu proje ile harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileştirerek, mekansal bilgi altyapısının temelini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan sayısal fotogrametrik harita, sayısal ortofoto harita, ortofoto/true ortofoto haritalar ve 3 Boyutlu (3B) Şehir Modelleri üretimi gerçekleştiriliyor.

Bütçesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak Jeodezik Ağ Projesine, 1 milyon 100 bin lira kaynak ayrılırken, proje kapsamında, Jeodezik Ağ noktalarının tesis, kontrolü, ölçüleri, hesaplamaları ile TUSAGA-Aktif istasyonlarının işletilmesi ve yaşatılması hedefleniyor.

Genel Müdürlüğün bu yılki yatırımları için ayırdığı toplam 135 milyon 965 bin lira bütçenin 36 milyon 311 bin lirası dış krediyle sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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