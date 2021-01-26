Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu
Iğdır'da eski eşini silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polise teslim oldu
|26 Ocak 2021 11:25
|+Aa- Yazdır
Iğdır'da eski eşini silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.
Gece saatlerinde M. Kok, aynı zamanda akrabası olan boşandığı eşi Dilan Kok'a, Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde silahla ateş etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 2 çocuk annesi Dilan Kok'un cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sabah saatlerinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan cinayet zanlısının sorgusu sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e: Size sadece gülüyoruz
26 Ocak 2021 11:18
|CHP'li Belediye Başkanı, İnce ile hareket etmek için istifa etti
26 Ocak 2021 11:00
|Yasakların gevşetilmesi için iki farkı görüş var
26 Ocak 2021 10:54
|'HDP'nin kapatılması milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir'
26 Ocak 2021 10:48
|Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
26 Ocak 2021 10:43
|Hilmi Güler bir kez daha maaş iddiasını yalanladı
26 Ocak 2021 10:21
|Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
26 Ocak 2021 09:33
|İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı FETÖ sitesine röportaj verdi
26 Ocak 2021 08:38
|AB, Türkiye'ye ek yaptırımları rafa kaldırdı
26 Ocak 2021 08:19
|AB, Türkiye ile olumlu ivmeyi devam ettirmek istiyor
26 Ocak 2021 07:48