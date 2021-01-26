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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Gaziantep'ten 7 yıl önce dağa götürülen kızı için gelen anne Sevil Esendemir:- "Polise, askere gidip teslim ol. Hepimiz seni bekliyoruz"
 26 Ocak 2021 11:30
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

- Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 512'nci gününde sürüyor.

Gaziantep'ten 7 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen kızı için gelen anne Sevil Esendemir de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Esendemir, kızı Büşra'nın üniversitede okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kızından bugüne kadar hiç haber alamadığını ifade eden Esendemir, onu çok özlediğini dile getirdi.

Esendemir, hasret kaldığı kızına kavuşmak istediğini belirterek "Yeğenin doğdu, teyze oldun. Kızım inşallah gelirsin. Kokunu özledim." dedi.

Kızına, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrısında bulunan Esendemir, "Hiç korkma kızım. Polise, askere gidip teslim ol. Hepimiz seni bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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