CTE, Covid19 izin sürelerini uzattı
CTE Genel Müdürlüğü açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile denetimli serbestlik uygulananların izin sürelerini 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattı
|26 Ocak 2021 11:42
|+Aa- Yazdır
2020 yılının Nisan ayında yapılan kanuni düzenlemeyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunalar, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlar ve haklarında denetimli serbestlik uygulanan hükümlülerin 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılması öngörülmüştü.
Bu izin süresi iki aydan fazla olmamak kaydıyla bugüne kadar 4 defa uzatıldı. CTE Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine, izinli sayılma süresinin 31 Ocak'tan itibaren 2 ay süreyle daha uzatıldığını belirtti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yeni yılın ilk MGK toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak
26 Ocak 2021 11:44
|2020 yılında aldığı otomobiline 2019 tarihli ceza kesildi
26 Ocak 2021 11:32
|Tapu ve kadastro yatırımları için bu yıl yaklaşık 136 milyon lira kaynak ayrıldı
26 Ocak 2021 11:22
|10 dolara selfie tuzağı
26 Ocak 2021 10:55
|13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
26 Ocak 2021 10:55
|Yurt dışına çıkışlarda istenen Covid19 testi için ne yapmalısınız?
26 Ocak 2021 10:47
|Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi
26 Ocak 2021 10:16
|Mehmetçik yeni kamuflajlarıyla görev başında
26 Ocak 2021 10:13
|Kumar baskınında yakalandı: Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur
26 Ocak 2021 09:57
|Cumhurbaşkanı, Devlet korumasında yetişmiş gençlerin atama töreninde yer alacak
26 Ocak 2021 09:16