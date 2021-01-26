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Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!

Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeşi ve oğluna verdiği görevler nedeniyle tepki topladı.
 26 Ocak 2021 12:13
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Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!

Aydın'da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşuluyor.

Seçim öncesi yine CHP'li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan'ın, damadı Abdülkadir Baş'ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Mehmet Fatih Atay, seçildikten sonra aynı yöntemi kendisi de devam ettirdi.

KARDEŞİNE 3 MÜDÜRLÜK VERDİ

Başkan seçildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü'nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay'ı, hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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