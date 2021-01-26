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Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak

EPGİS akaryakıt ürünlerinde ÖTV karşılanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatlarına yansıyacaktır açıklaması yayımladı.
 26 Ocak 2021 12:37
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Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre;

Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)

Benzin: 27

Motorin: 25

LPG Otogaz : 70

Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır.
Memurlar.Net
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