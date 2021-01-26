Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak

ADALET BAKANLIĞI İLK KEZ ATANAN PERSONELE YETERLİ EĞİTİM VERMİYOR Adalet Bakanlığına zabıt katibi olarak alınacak personelin işini bilinçli olarak yapması için; Tebligat hukukundan Anayasal bilgilere, CMK'dan HMK'ya, Bakanlık genelgelerinden Bakanlık yönetmeliklerine, yurtdışına gönderilecek tebligatlarda uyulması gereken hususlara, UYAP Ekranlarının kullanımına ve daha bir çok mesleki konulara ilişkin detaylı eğitime tabi tutulması gerekmektedir.