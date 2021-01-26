Kayak merkezlerinde son durum

- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 107 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 107, Hakkari'de 99, Kartalkaya'da 91, Yedi Kuyular'da 86, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Uludağ ve Yıldızdağı'nda 55, Nemrut Dağı'nda 51, Hazarbaba'da 50, Sarıkamış'ta 48, Erciyes'te 45, Ilgaz'da 38, Murat Dağı'nda 33, Konaklı ve Kartepe'de 29, Zigana'da 24, Çambaşı'nda 20, Yalnızçam ve Yıldıztepe'de 19, Davraz'da 17, Ladik'te 16, Elmadağ'da 15, Keltepe'de 11, Ergan'da 11, Denizli ve Kop'ta 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes PB -8 0 Ilgaz Y -2 1 Kartalkaya KY -2 1 Kartepe R 4 10 Nemrut Dağı PB -6 -1 Palandöken PB -8 -2 Sarıkamış PB -11 -2 Uludağ ÇB -2 -4 Yıldıztepe PB -5 4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağışlı, R: Rüzgarlı: Çok bulutlu )