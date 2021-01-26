Türkiye'nin batısında bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de bugün rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
|26 Ocak 2021 12:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı bölgelerinde rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Yarın ise Marmara'da kuzey, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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