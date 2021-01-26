Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli yakalandı
|26 Ocak 2021 12:55
|+Aa- Yazdır
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilenlere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis
26 Ocak 2021 14:00
|MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmiş
26 Ocak 2021 13:33
|Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
26 Ocak 2021 12:26
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
26 Ocak 2021 12:25
|FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin tutukluluk hali devam edecek
26 Ocak 2021 12:15
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış
26 Ocak 2021 11:51
|Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26 Ocak 2021 10:51
|Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
26 Ocak 2021 10:42
|Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
26 Ocak 2021 09:54
|Toplam 4 bin 170 güvenlik personeliyle operasyonlar devam ediyor
26 Ocak 2021 09:52