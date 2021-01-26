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Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli yakalandı
 26 Ocak 2021 12:55
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Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilenlere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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