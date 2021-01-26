'Annemi ve üvey kardeşimi bıçakladım' diyerek polisi aradı
|26 Ocak 2021 13:03
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Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polis merkezine giderek ihbarda bulunan zanlı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis merkezine giden U.B., annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin belirttiği Esentepe Mahallesi Parküstü Sokak'taki adrese gitti.
Söz konusu adresteki daireye giren ekipler, şüphelinin kardeşi Mesut B.'yi elleri arkadan kalorifere bağlanmış vaziyette, annesi Şükran B.'yi ise elleri arkadan bağlanmış yüz üstü yatar vaziyette hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede, Mesut B. ve annesi Şükran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli U.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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