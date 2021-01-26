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80 yaş ve üstündekiler aşı için Alo 182'den randevu alabiliyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasının hızlıca yapılması amacıyla randevular, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve e-Nabiz mobil uygulamaları ile Alo 182 hattı üzerinden oluşturulabiliyor
 26 Ocak 2021 13:17
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80 yaş ve üstündekiler aşı için Alo 182'den randevu alabiliyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanan 80 yaş ve üstündekiler, mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 80 yaş ve üstündeki vatandaşların aşılanmasına dün başlandığını bildirdi.

Bu yaştakilerin aşılanması sağlık kuruluşlarında yapıldığından, vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor.

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.

- Mobil uygulamalar veya internet üzerinden randevu oluşturma

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

- Alo 182 aracılığıyla randevu alma

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Anadolu Ajansı
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13:17 - 80 yaş ve üstündekiler aşı için Alo 182'den randevu alabiliyor
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